Криптовалюта Binance coin, или сокращенно BNB показывает стремительный рост в 2021 году. Эта монета обеспечена авторитетом биржи Binance, поэтому всегда имеет тенденцию к росту. 19.02.2021 года криптовалюта достигла почти 300$ за 1 BNB. Посмотрите на график изменения курса:
Моментальные краны BNB с выплатой на Faucetpay
|Binancecoin faucets
|Сколько satoshi BNB
|Интервал, минут
|Ссылка
|Ad-feyorra
|20-30
|1 минута
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|💧 Claim Free BNB 💧
|450
|5 мин
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|Keran
|100
|15
|
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|Binance Faucet
|40-60
|60 минут
|
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|Bagi
|0,007
|5
|
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Накопительные краны BNB
Dogemate
Мультивалютный кран, на котором пользователи зарабатывают валюту в коинах, а выводить её можно на Faucetpay в том числе и в BNB. Кран стабильно платит, зарабатывать можно разными способами, выплаты жирные, комиссия за реферальные ссылки — от 10% до 25% в зависимости от действий, которые выполняют ваши партнеры на кране. Удобно собирать Binance coin с телефона.
Swissfaucet
Часовой кран с заработком 10 коинов в час. Короткие ссылки, задания, майнер, лотерея и другое. Выплаты в bnb при достижении 2500 коинов.
CryptoFlare
Новый кран, собирающий разные монеты, вывод возможен на Фаусетпей или ЭкспрессКрипто по достижению баланса в 0,01 USD. 50% реферальная программа.
Topcoins.pw
Topcoins.pw — жирный кран BNB, BAT, TRX, BCH. Сайт на русском языке, собирать бинанс коины в разделе «Игры», переходя по коротким ссылкам.
Freebinancecoin
Несмотря на популярность монеты, существует не так много кранов, раздающих Binance coin. Одним из таких faucets является кран серии Free от Coinfaucets — Freebinancecoin.
Дополнительные прокрутки
Freebinancecoin выдает криптовалюту один раз в час после прокрутки Ролла и выпадения счастливого числа. В зависимости от того, какое число выпадет, сайт начисляет игрокам монеты BNB, минимальная ставка на сегодняшний день составляет — 0.00000091 BNB. Один раз в сутки у сборщика криптовалюты есть шанс внеочередного броска, для этого нужно перейти на твиттер Coinfaucet, скопировать уникальный код и вставить его в специальное поле.
Чтобы получить промо код для новой прокрутки выполните следующие действия:
- нажмите на ссылку twitter:
- скопируйте код из твита:
- Вставьте его в строку Promo cod и нажмите кнопку Go.
- Сразу после активации можете прокрутить ролл.
Получить внеочередные бонусы за прохождение коротких ссылок:
- Во вкладке Free Rolls игроки проходят по рекламным ссылкам, чтобы получить возможность прокрутить Ролл снова, не дожидаясь остановки счетчика.
- Короткая ссылка считается пройденной, если после просмотра рекламы, ожидания обнуления счетчика и прохождения капчи, игрок вернулся на кран Freebinancecoin.
- После успешно выполненного задания участник идёт в раздел Free BNB для нового броска.
Не прокручивайте бонус при обнулении счетчика, иначе ваш шанс дополнительного броска сгорит.
На нашем канале телеграм описана схема автозаработка на кране и других подобных сайтах. Подписывайтесь на канал и читайте информацию в прикрепленной записи.
Отзывы
О кране Freebinancecoin.com я нашла только положительные отзывы, которые основаны на стабильной работе сайта и регулярных выплатах. Высокий лимит вывода и отсутствие платных заданий заставляет сборщиков активно искать рефералов, толкает на применение серых схем или длительное ожидание вывода заработанных средств.