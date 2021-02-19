Криптовалюта Binance coin, или сокращенно BNB показывает стремительный рост в 2021 году. Эта монета обеспечена авторитетом биржи Binance, поэтому всегда имеет тенденцию к росту. 19.02.2021 года криптовалюта достигла почти 300$ за 1 BNB. Посмотрите на график изменения курса:



Моментальные краны BNB с выплатой на Faucetpay

Binancecoin faucets Сколько satoshi BNB Интервал, минут Ссылка Ad-feyorra 20-30 1 минута Перейти 💧 Claim Free BNB 💧 450 5 мин Перейти Keran 100 15 Перейти Binance Faucet 40-60 60 минут Перейти Bagi 0,007 5 Перейти

Накопительные краны BNB

Dogemate

Мультивалютный кран, на котором пользователи зарабатывают валюту в коинах, а выводить её можно на Faucetpay в том числе и в BNB. Кран стабильно платит, зарабатывать можно разными способами, выплаты жирные, комиссия за реферальные ссылки — от 10% до 25% в зависимости от действий, которые выполняют ваши партнеры на кране. Удобно собирать Binance coin с телефона.

Регистрация на Dogemate

Swissfaucet

Часовой кран с заработком 10 коинов в час. Короткие ссылки, задания, майнер, лотерея и другое. Выплаты в bnb при достижении 2500 коинов.

Вступить в Swissfaucet

CryptoFlare

Новый кран, собирающий разные монеты, вывод возможен на Фаусетпей или ЭкспрессКрипто по достижению баланса в 0,01 USD. 50% реферальная программа.

Вступить в CryptoFlare

Topcoins.pw

Topcoins.pw — жирный кран BNB, BAT, TRX, BCH. Сайт на русском языке, собирать бинанс коины в разделе «Игры», переходя по коротким ссылкам.

Topcoins

Freebinancecoin

Несмотря на популярность монеты, существует не так много кранов, раздающих Binance coin. Одним из таких faucets является кран серии Free от Coinfaucets — Freebinancecoin.

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Платит 1 Не платит Регистрация на Freebinancecoin.com

Характеристика сайтов Coinfaucets, раздающих криптовалюту: надежность, работает с июля 2020 года стабильные выплаты минимум рекламы мгновенные выплаты по требованию щедрая реферальная система отсутствие капчи возможность собирать bnb с крана с помощью скрипта (серый способ) нет комиссии на вывод дополнительный заработок на прохождении платных опросов платит немного высокий порог выплат - 0,05 BNB

Дополнительные прокрутки

Freebinancecoin выдает криптовалюту один раз в час после прокрутки Ролла и выпадения счастливого числа. В зависимости от того, какое число выпадет, сайт начисляет игрокам монеты BNB, минимальная ставка на сегодняшний день составляет — 0.00000091 BNB. Один раз в сутки у сборщика криптовалюты есть шанс внеочередного броска, для этого нужно перейти на твиттер Coinfaucet, скопировать уникальный код и вставить его в специальное поле.

Чтобы получить промо код для новой прокрутки выполните следующие действия:

нажмите на ссылку twitter:

скопируйте код из твита:

Вставьте его в строку Promo cod и нажмите кнопку Go. Сразу после активации можете прокрутить ролл.

Получить внеочередные бонусы за прохождение коротких ссылок:

Во вкладке Free Rolls игроки проходят по рекламным ссылкам, чтобы получить возможность прокрутить Ролл снова, не дожидаясь остановки счетчика.

игроки проходят по рекламным ссылкам, чтобы получить возможность прокрутить Ролл снова, не дожидаясь остановки счетчика. Короткая ссылка считается пройденной, если после просмотра рекламы, ожидания обнуления счетчика и прохождения капчи, игрок вернулся на кран Freebinancecoin.

После успешно выполненного задания участник идёт в раздел Free BNB для нового броска.

Не прокручивайте бонус при обнулении счетчика, иначе ваш шанс дополнительного броска сгорит.

На нашем канале телеграм описана схема автозаработка на кране и других подобных сайтах. Подписывайтесь на канал и читайте информацию в прикрепленной записи.

Отзывы

О кране Freebinancecoin.com я нашла только положительные отзывы, которые основаны на стабильной работе сайта и регулярных выплатах. Высокий лимит вывода и отсутствие платных заданий заставляет сборщиков активно искать рефералов, толкает на применение серых схем или длительное ожидание вывода заработанных средств.