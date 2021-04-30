faucetspin.com - кран

Faucetspin — обзор крана, отзывы. Как работать

Faucetspin — кран, на котором можно собирать криптовалюту четырёх типов — биткоинах, биткоин кэш, эфириум и лайткоинов. Многие пользователи скептически относятся к подобным проектам, где на вводе капчи можно заработать монеты, но учитывая безудержный рост курса криптовалют, эта затея не выглядит такой уж безумной.

Дизайн крана простой, и на сайте легко разобраться даже новичку без знания английского языка. Faucetspin по праву можно считать одним из лучших и надёжных сборщиков криптовалюты в интернете.

Плюсы и минусы Faucetspin
интуитивно понятный интерфейс
хорошая оплата за клик
быстрый сбор средств на вывод
сравнительно невысокий порог выплат
высокий процент реферальной программы
нет русского языка
небольшое количество рекламы PTC

Подтверждение того, что Fucetspin платит:

выплата

 

Регистрация и вход

Чтобы начать зарабатывать, нужно пройти регистрацию на сборщике. После перехода по ссылке —

Регистрация на Faucet Spin

заполните простую форму регистрации. Username — придумайте логин, password — задайте пароль, retype password — повтор пароля, email — введите адрес вашей электронной почты. После прохождения капчи, нажмите на кнопку «Sign up»

регистрация

Подтвердите email переходом по ссылке из письма.

Теперь вы можете войти в свой аккаунт Faucetspin. На главной странице крана, переключитесь между вкладками, активировав Login и введите вашу пару email/пароль. Если у вас возникли вопросы об авторизации в личном кабинете, пишите комментарии.

Как работать

После входа на Faucetspin обратите внимание на верхнее меню (в мобильной версии — верхнее выпадающее). Нажав на вкладку «Faucet», вы можете собирать сатоши на кранах. Выбор криптовалюты для сбора осуществляется в разделах слева. Сбор биткоина осуществляется каждые 30 минут по 5 сатош, биткоин кэш — 10 сатош каждые 5 минут, эфир — 10 gwei через 5 минут, лайткоин — 60 литош через 5 минут. Продемонстрирую работу сборщика на примере биткоин крана:

  1. В верхнем меню выбор вкладки Faucet (открыта по умолчанию),
  2. Слева выбор Bitcoin
  3. Прохождение капчи «Я не робот»
  4. кнопка Next
    как работать на кране
  5. Пройдите вторую капчу на следующей странице, выбрав лишнюю картинку из предложенного ряда. Дождитесь проверки и надписи Greate, затем кликайте по кнопке Claim.
    сбор сатошей
  6. На ваш баланс будут зачислены монеты.

Как выводить с Faucetspin

При накоплении суммы на вывод (пороги смотрите в таблице описания ниже), необходимо вывести монеты на Faucetpay. Нажмите на кнопку «Withdraw» и выберите тип криптовалюты:

выплата

В строке укажите количество монет и адрес криптовалюты с faucetpay. Адрес биткоин, биткоин кэш и лайткоин для вывода берете на Faucetpay во вкладке «Deposit»:

адрес для вывода

У адреса биткоин кэш уберите приставку «bitcoincash:«, введите только символы, находящиеся после двоеточия. Чтобы получить выплату эфира, скопируйте адрес метамаск или биржевой кошелек и прикрепите его в разделе «Linked Address», читайте подробнее о привязке адресов фаусетпей.

Отзывы

 

Несмотря на то, что faucetspin.com молодой проект, зарегистрированный в январе 2021 года, о нём накоплены отзывы пользователей. В основном это положительные, так как при несложном сборе монет и небольшом пороге, кран стабильно платит. Подтверждение выплат приведено на скриншоте в начале статьи. Мне удалось несколько раз вывести средства в bch и ltc, последние коины собираются быстрее остальных. Рекомендую воспользоваться сайтом для накопления ваших сбережений.

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Описание

Признак Характеристика
Криптовалютаbitcoin,
bitcoin cash,
etherium,
litecoin
Регистрациянужна
Языканглийский
Время запроса5-30 минут
Капчаимеется: Google + выбор картинки
Кошелек для выплатыfaucetpay
Порог выводаразный для разных криптовалют:
биткоин - 0.00015000 BTC,
биткоин кэш - 0.00005000 BCH,
эфириум - 0.00005000 ETH,
лайткоин - 0.00010000 LTC.
Ставки реферальной программы20%
Особенности
  • накопительный кран
  • PTC-сеть
  • ручная модерация вывода

Отзывы

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