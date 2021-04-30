Faucetspin — кран, на котором можно собирать криптовалюту четырёх типов — биткоинах, биткоин кэш, эфириум и лайткоинов. Многие пользователи скептически относятся к подобным проектам, где на вводе капчи можно заработать монеты, но учитывая безудержный рост курса криптовалют, эта затея не выглядит такой уж безумной.

Дизайн крана простой, и на сайте легко разобраться даже новичку без знания английского языка. Faucetspin по праву можно считать одним из лучших и надёжных сборщиков криптовалюты в интернете.

Плюсы и минусы Faucetspin интуитивно понятный интерфейс хорошая оплата за клик быстрый сбор средств на вывод сравнительно невысокий порог выплат высокий процент реферальной программы нет русского языка небольшое количество рекламы PTC

Подтверждение того, что Fucetspin платит:

Регистрация и вход

Чтобы начать зарабатывать, нужно пройти регистрацию на сборщике. После перехода по ссылке —

Регистрация на Faucet Spin

заполните простую форму регистрации. Username — придумайте логин, password — задайте пароль, retype password — повтор пароля, email — введите адрес вашей электронной почты. После прохождения капчи, нажмите на кнопку «Sign up»

Подтвердите email переходом по ссылке из письма.

Теперь вы можете войти в свой аккаунт Faucetspin. На главной странице крана, переключитесь между вкладками, активировав Login и введите вашу пару email/пароль. Если у вас возникли вопросы об авторизации в личном кабинете, пишите комментарии.

Как работать

После входа на Faucetspin обратите внимание на верхнее меню (в мобильной версии — верхнее выпадающее). Нажав на вкладку «Faucet», вы можете собирать сатоши на кранах. Выбор криптовалюты для сбора осуществляется в разделах слева. Сбор биткоина осуществляется каждые 30 минут по 5 сатош, биткоин кэш — 10 сатош каждые 5 минут, эфир — 10 gwei через 5 минут, лайткоин — 60 литош через 5 минут. Продемонстрирую работу сборщика на примере биткоин крана:

В верхнем меню выбор вкладки Faucet (открыта по умолчанию), Слева выбор Bitcoin Прохождение капчи «Я не робот» кнопка Next

Пройдите вторую капчу на следующей странице, выбрав лишнюю картинку из предложенного ряда. Дождитесь проверки и надписи Greate, затем кликайте по кнопке Claim.

На ваш баланс будут зачислены монеты.

Как выводить с Faucetspin

При накоплении суммы на вывод (пороги смотрите в таблице описания ниже), необходимо вывести монеты на Faucetpay. Нажмите на кнопку «Withdraw» и выберите тип криптовалюты:

В строке укажите количество монет и адрес криптовалюты с faucetpay. Адрес биткоин, биткоин кэш и лайткоин для вывода берете на Faucetpay во вкладке «Deposit»:

У адреса биткоин кэш уберите приставку «bitcoincash:«, введите только символы, находящиеся после двоеточия. Чтобы получить выплату эфира, скопируйте адрес метамаск или биржевой кошелек и прикрепите его в разделе «Linked Address», читайте подробнее о привязке адресов фаусетпей.

Отзывы

Несмотря на то, что faucetspin.com молодой проект, зарегистрированный в январе 2021 года, о нём накоплены отзывы пользователей. В основном это положительные, так как при несложном сборе монет и небольшом пороге, кран стабильно платит. Подтверждение выплат приведено на скриншоте в начале статьи. Мне удалось несколько раз вывести средства в bch и ltc, последние коины собираются быстрее остальных. Рекомендую воспользоваться сайтом для накопления ваших сбережений.

Платит 4 Не платит