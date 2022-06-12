Golden Birds 2.0 International — экономическая игра, где каждый может заработать деньги и вывести их на электронный кошелек или банковскую карту.

Суть игры очень проста: необходимо покупать птичек, которые будут нести золотые яйца, продавать яйца, вкладывать деньги в покупку новых птиц Голден Бердс и выводить заработанные средства на кошелек. Дополнительно можно привлекать рефералов для ускорения заработка. Но прежде, чем вкладывать в проект свои средства , внимательно прочитайте условия участия в нашей статье, чтобы понять подходит ли эта игра для заработка именно вам, так как здесь есть свои подводные камни.

Проверка на выплаты: сайт платит, администрация сайта btc-krany.ru проверила лично игру с Голден Бердс. Скриншот выплат на Payeer предоставляю:

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Особенностью сайта является то, что чем дольше зарабатываешь на птицах, тем больших доход они генерируют. Выплаты спустя полгода регистрации на птицеферме:

Официальный сайт

Golden Birds — официальный сайт игры. Переходите по ссылке, чтобы начать зарабатывать серебро (внутреннюю валюту), которая конвертируется в рубли по курсу 100:1, т.е. 1 рубль равен 100 серебра. При пополнении счета часто на проекте проводятся акции, когда увеличивают счет на 150-300% и выдают дополнительных птиц-несушек.

Сайты аналоги

Если по каким-то причинам не доступен сайт голден Бердс, то вы можете обратить внимание на похожие сайты, на которых можно вести виртруальное фермерское хозяйство, и как следствие, немного заработать.

Rich Birds — богатые птицы,

— богатые птицы, Chicken Farms — ферма со стартовым капиталом, на который после регистрации можно покупать птиц. На сайте действует трехуровневая партнерская программа.

— ферма со стартовым капиталом, на который после регистрации можно покупать птиц. На сайте действует трехуровневая партнерская программа. Super Birds — доступен вывод денег на различные кошельки, включая Payeer и банковскую карту. Пять уровней партнерской программы.

Регистрация на Golden Birds

Вначале переведите сайт на русский язык для того, чтобы с ним было удобно взаимодействовать. Для этого нажмите на иконку российского флага в правом верхнем углу проекта.

Нажмите на кнопку «Регистрация» и заполните поля формы.

Для регистрации нужно указать следующие данные:

адрес электронной почты,

логин (никнейм),

пароль,

капча.

Вход в личный кабинет

Вход в личный кабинет игры Golden Birds осуществляется нажатием на кнопку «Вход в акканут», далее нужно ввести свой логин и пароль для успешной авторизации. Если вы забыли пароль от аккаунта, то восстановить его можно, вызвав функцию восстановления по ссылке «Восстановить пароль». Пароль будет отправлен вам на электронную почту.

Как заработать на птицах Golden Birds?

Сначала нужно пополнить баланс, чтобы купить первых птиц. Это будет вложение в игру, в дальнейшем вы можете реинвестировать в покупку птиц заработанное серебро или докупать птиц за реальные деньги, чтобы ускорить процесс заработка.

Этапы игрового процесса:

Покупка птиц, которые несут яйца, Отнести яйца на склад (не чаще, чем 1 раз в 10 минут), Продажа яиц за серебро.

Стоимость 1 яйца равна 0,01 серебра. После продажи яиц 30% выручки идет на вывод, а 70% на покупку птиц. Необходимо копить серебро на

Ниже рассмотрим этапы игры более подробно.

Покупка птиц

Нередко на Golden Birds проводятся акции, благодаря которым покупка птиц становится наиболее выгодным предприятием. При пополнении счета добавляется 125% или даже 300% к вашей сумме, а также согласно постоянным условиям акции:

при пополнении баланса от 150 рублей, вы получите бесплатно желтую птицу,

от 500 рублей — коричневую,

от 1500 рублей — синюю и желтую,

от 5000 р — красную и коричневую.

Птицы в зависимости от окраса отличаются производительностью яиц. Так, самая простая птица Зеленая несет 7 яиц в час и стоит 100 серебра, а самая продуктивная птица KING BIRD стоимостью 1 200 000 серебра несет яйца со скоростью 125450 штук в час. Посмотрите таблицу птиц в зависимости от стоимости и производительности яиц.

Птица Стоимость, серебро Производительность, яиц в час Зеленая 100 7 Желтая 1 000 70 Коричневая 5 000 370 Синяя 25 000 1 920 Красная 100 000 9 650 KING Bird 1 200 000 125 450 таблица несушек Golden Birds

Склад яиц

Когда птицы снесли яйца, игроку нужно отнести их на склад для последующей продажи. Войдите на вкладку «Склад яиц» и нажмите на кнопку «Отнести на склад». Проделывать эту операцию можно не чаще, чем раз в десять минут.

Продажа яиц

После переноса яиц на склад приступим к продаже яиц. Для этого перейдите во вкладку «Продажа яиц» и нажмите на кнопку «Продать всё». Курс продажи 100 яиц = 1 серебра. Причем 30% от покупки идет на баланс вывода, а 70% — на покупку дополнительных птиц.

После продажи яиц получили выручку:

Ежедневный бонус

Не забывайте заходить в игру каждый день, даже если вы копите на какую-то дорогую птицу. Не забывайте о возможности получить ежедневный бонус за вход. Бонус зачисляется на баланс для покупок и составляет от 10 до 100 серебра. Таким образом, вы быстрее накопите на птицу.

Миниигры

Азартные игроки могут проверить свою удачу, участвуя в миниигре. Правила игы:

Сделайте ставку. Размер начальной ставки определяется до начала игры. Максимальная сумма ставки не должна превышать ваш текущий баланс для покупок. Перед цыпленком будет 5 препятствий. Выберите, препятствие которое вы собираетесь перелететь! Если полёт будет удачным ваш выигрыш увеличится в соответствии с коэффициентом. И у Вас появится возможность попасть на следующий уровень. Если же цыпленок врежется в препятствие — значит вы проиграли и игра закончена. Вы можете остановиться и забрать свой выигрыш на любом уровне игры.

Как заработать на рефералах

В проекте Голден Бердс есть щедрая реферальная система — 30% от вложений приглашенных на сайт вами пользователей, будет зачислено вам на баланс для покупки птиц. Кроме того, если активно приглашать рефералов, то вы можете принять участие в конкурсе рефералов, где лидеры получают реальные деньги — от 5000 до 13000 рублей в зависимости от места в таблице рейтинга.

Калькулятор дохода игры

Для удобства игроков администрация сайта btc-krany.ru создала онлайн-калькулятор дохода игры Golden Birds. Им можно воспользоваться по ссылке. Это файл, созданный в Гугл Таблицах. Заполняйте данные зеленых ячеек и получите на выходе данные:

когда накопятся серебро для вывода,

когда накопится серебро для покупки определенной птицы,

окупаемость инвестиций в проект,

выручка серебра за сутки в зависимости от количества и вида несушек и пр.

Cash Points на бирже серебра

Что такое Cash Points и для чего они нужны? Cash Points — это валюта, которая начинает начисляться на ваш баланс при вводе в проект от 5000 рублей и выше, а также при пополнении баланса вашими рефералами. Курс Cash Points динамичен и составляет

Текущий курс за 1000 серебра 0.1644 Cash Points

Наличие Cash Points дает доступ к бирже серебра, где можно продавать серебро для покупок и получать Cash Points, а также для вывода средств на электронные кошельки.

Golden Birds платит или нет?

На проект Golden Birds достаточно сложно заработать реальные деньги — это факт, особенно если не вкладывать в него реальные средства. Даже при активном привлечении рефералов для вывода серебра участнику потребуется вложить не менее 5000 рублей для активации Cash Points. Проверку вывода я не проводила, так как существует большой риск лохотрона.

Отзывы

В интернете существуют, как положительные, так и отрицательные отзывы проекта Golden Birds. Положительные отзывы исходят от тех, кто зарабатывает привлечением рефералов, о отрицательные — теми, кто дошел до вывода, но не решился закинуть сумму в размере 5000 рублей для вывода.